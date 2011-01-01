Regioni del Nord fanno squadra, 'strategia comune su sviluppo economico'

Regioni del Nord fanno squadra, 'strategia comune su sviluppo economico' Incontro tra assessori Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto (ANSA) - MILANO, 30 GIU - Un incontro istituzionale a Milano tra gli assessori allo Sviluppo economico delle Regioni del Nord a statuto ordinario Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, un momento di confronto per valutare lo stato di salute dei rispettivi sistemi economici e produttivi, anche alla luce delle nuove dinamiche geopolitiche e delle sfide legate alla competitività europea. All'iniziativa hanno preso parte Vincenzo Colla (Emilia-Romagna), Alessio Piana (Liguria), Guido Guidesi (Lombardia), Andrea Tronzano (Piemonte) e Massimo Bitonci (Veneto). L'obiettivo condiviso dai cinque assessori è quello di definire una posizione strategica comune sui temi dello sviluppo economico "valorizzando le specificità e le complementarità dei rispettivi ecosistemi economici". L'incontro, si legge in una nota, nasce anche dalla volontà condivisa "di analizzare in modo approfondito l'evoluzione dei rispettivi ecosistemi economici e industriali, individuando punti di forza, criticità e nuove opportunità derivanti dal mutato contesto internazionale". Si è deciso di costruire una piattaforma stabile di confronto tra le cinque Regioni per elaborare proposte comuni sulle principali politiche economiche, favorire lo sviluppo della manifattura avanzata e rafforzare la competitività delle imprese. La 'cabina di regia' comune sarà istituita nelle prossime settimane "con una visione al 2050 nel contesto europeo - conclude la nota - per formulare proposte legislative e proposte di nuovi strumenti al governo nazionale e alla Commissione europea; la stessa cabina di regia, dopo uno studio elaborato sugli ecosistemi regionali, svilupperà sinergie ed obiettivi settoriali".