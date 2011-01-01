Falsi dossier contro pm Torino, processo trasferito a Brescia

Falsi dossier contro pm Torino, processo trasferito a Brescia Lo ha deciso il Tribunale di Milano dove il magistrato è in servizio dal 30 aprile (ANSA) - MILANO, 30 GIU - E' stato trasferito da Milano a Brescia il processo a carico di un investigatore privato, Giovanni Carella, residente nell'hinterland torinese, accusato di aver inviato "quattro e-mail" ad "autorità giudiziarie" e a forze dell'ordine di altre città con una serie di falsi dossier, confezionati pure con "informative" e "verbali" coperti da segreto investigativo, per tentare di screditare l'ex pm di Torino Gianfranco Colace e la polizia giudiziaria che portavano avanti accertamenti che lo riguardavano. A deciderlo è stata la decima sezione penale del tribunale milanese, presieduta da Antonella Bertoja, che si è spogliata del procedimento per una questione di incompetenza. Colace dal 30 aprile scorso è stato tra i destinatari di una sanzione disciplinare da parte del Csm nell'ambito del cosiddetto caso 'Bigliettopoli': il Consiglio Superiore della magistratura ha imposto la perdita di anzianità di un anno e il trasferimento al tribunale civile del capoluogo lombardo dove è in servizio dallo scorso 30 aprile. Da qui la necessità di trasmettere gli atti a Brescia.