Acqui, porca Eva

Dicono che... ad Acqui Terme l’intelligenza artificiale sia stata evocata per compensare quella, assai più difficile da trovare, della politica. Così il sindaco Danilo Rapetti, dopo aver presentato in pompa magna Eva Statiella, l’ormai celebre “assessora digitale”, poi corretta in corsa a semplice componente consultiva della giunta, si ritrova a fare i conti con problemi decisamente meno virtuali: le Terme che continuano a languire nonostante gli annunci, la piscina comunale trasformata in una palude nel cuore della città, le polemiche per frequentazioni giudicate da molti poco opportune e una corsa alle comunali del 2027 con i consensi in picchiata. Il vero algoritmo, però, sta girando nel centrodestra. Perché mentre la sinistra sfoglia la margherita in cerca di un candidato credibile, dall’altra parte regna il caos. L’ex vicesindaco Alessandro Lelli, passato a Fratelli d’Italia e uscito dalla giunta sbattendo la porta dopo aver ammesso le profonde divergenze politiche con Rapetti, affilerebbe la scimitarra con il beneplacito dell’assessore regionale e “federale” meloniano nell’Alessandrino Federico Riboldi. Ora tutti i partiti del centrodestra siedono all’opposizione, visto sia Forza Italia e sia la Lega alle ultime comunali non sostennero Rapetti ma la commercialista Franca Roso. A togliere il centrodestra dalle secche starebbe provando il “cardinale azzurro” Ugo Cavallera, segretario provinciale degli eredi di Berlusconi, che potrebbe tirare fuori dal cilindro un nome destinato a sparigliare le carte. Sarebbe infatti in pieno corso il corteggiamento di Roberto Vallegra, sindaco di Bistagno, rieletto nel 2024 con oltre l’80% dei voti. Ai più stretti avrebbe già confidato la disponibilità a lasciare la fascia tricolore del suo Comune per tentare la conquista della città termale. Se davvero l’annuncio arriverà nei prossimi giorni, come ormai molti danno per imminente, per Rapetti la vera intelligenza artificiale da temere non sarà Eva, ma quella molto umana dei suoi avversari. Perché una candidatura come quella di Vallegra rischierebbe di trasformare la corsa del sindaco uscente in un esperimento destinato a fallire. E stavolta nessun aggiornamento del software potrà correggere il bug.