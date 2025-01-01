Confagricoltura, accelerare investimenti contro l'emergenza idrica

"E' necessario accelerare gli investimenti nella realizzazione di nuovi invasi, nella manutenzione e nell'ammodernamento della rete irrigua e in tutte quelle infrastrutture indispensabili per garantire disponibilità d'acqua alle imprese agricole". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Piemonte, Enrico Allasia, durante l'assemblea a Chivasso. Aprendo i lavori Allasia ha tracciato un quadro della situazione del settore agricolo regionale, caratterizzato da criticità sempre più evidenti ma anche da importanti opportunità di sviluppo. "Le imprese agricole piemontesi - ha sottolineato - stanno affrontando una fase particolarmente impegnativa. Ai problemi di mercato si aggiungono gli effetti del cambiamento climatico, che impongono nuovi modelli di gestione delle produzioni e dell'acqua. I nostri imprenditori continuano a investire, a difendere la qualità delle produzioni e la redditività delle aziende, ma hanno bisogno di politiche lungimiranti che accompagnino questo percorso".