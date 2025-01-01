Incendio doloso in villa nel Torinese, tre misure cautelari

Tre persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito dell'indagine sull'incendio doloso che il 23 marzo scorso distrusse parzialmente una villa a Orbassano, nel Torinese. La polizia di Stato ha eseguito un arresto domiciliare e due divieti di dimora con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposti dal gip del Tribunale su richiesta della Procura. L'inchiesta, condotta dalla Squadra Mobile, ha ricostruito un'azione premeditata con finalità ritorsive legate a controversie di natura legale e finanziaria tra il presunto mandante e i proprietari dell'immobile. Secondo la ricostruzione investigativa, il presunto mandante avrebbe lasciato Torino nelle prime ore del 23 marzo per procurarsi un alibi, mentre due persone di sua fiducia avrebbero raggiunto la villa a bordo di un'auto. Per evitare di essere localizzati avrebbero spento i telefoni cellulari e sarebbero entrati nell'abitazione utilizzando chiavi ancora funzionanti in loro possesso, senza forzare gli accessi. Le immagini acquisite dagli investigatori mostrerebbero uno dei due mentre nasconde sotto il giubbotto un contenitore con materiale infiammabile. Pochi minuti dopo il loro allontanamento, dall'abitazione avrebbe iniziato a fuoriuscire un intenso fumo, notato dai vicini che hanno dato l'allarme. Nel corso del sopralluogo sono stati trovati sei inneschi collocati in diverse stanze della villa. I vigili del fuoco hanno inoltre evitato che le fiamme raggiungessero le tubature del gas, scongiurando conseguenze più gravi per l'area residenziale.