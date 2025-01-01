Bankitalia, richiesta di mutui sale solo nel Nord Est a fine 2025

Nel secondo semestre del 2025 le richieste di mutui per l'acquisto di abitazioni da parte delle famiglie sono aumentate nel Nord Est e si sono stabilizzate nelle altre aree del paese, dopo il forte aumento registrato nei primi sei mesi dell'anno. E' quanto emerge dall'indagine di Bankitalia sulla domanda e l'offerta di credito a livello territoriale in cui viene precisato che invece in tutte le aree del Paese si è interrotta l'espansione della domanda di credito per finalità di consumo, dopo l'aumento nella prima parte dell'anno. Le politiche di offerta applicate ai mutui alle famiglie, che nel primo semestre avevano subito un lieve irrigidimento, sono rimaste invariate in tutte le macroaree. Gli intermediari hanno segnalato condizioni più distese in termini di quantità offerte e un irrigidimento sugli spread, in particolare su quelli applicati ai mutui più rischiosi, riflettendo una più elevata percezione del rischio legata alle attese delle banche sull'andamento dell'attività economica in generale. Per il credito al consumo, le politiche di offerta si sono ancora orientate a una maggiore cautela in tutte le aree del Paese.