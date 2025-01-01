Case popolari, Atc punta all'efficientamento energetico

La riqualificazione degli alloggi, l'efficientamento energetico e l'autorecupero sono al centro della gestione del patrimonio delle Agenzie territoriali per la casa piemontesi, con l'obiettivo di aumentare la disponibilità di alloggi assegnabili a chi si trova in situazione di emergenza abitativa. È quanto emerso nel corso dell'audizione con i rappresentanti di Atc Piemonte centrale, Piemonte sud e Piemonte nord, oggi nella II Commissione del Consiglio regionale. "Attraverso l'uso di fondi propri, aiuti da fondazioni bancarie e l'autorecupero - hanno detto i rappresentanti delle Atc - lavoriamo per rendere assegnabili più alloggi possibile. Vi è anche un grande impegno nei confronti della morosità incolpevole e un collegamento costante con i Comuni e con i consorzi". Gli auditi hanno anche sottolineato "la necessità di risolvere a livello politico la questione dell'Imu, che comporta una partita di giro di pagamenti a saldo sostanzialmente zero per l'amministrazione nel suo complesso".