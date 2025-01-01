Case popolari, Conticelli (Pd): "basta annunci, si quantifichino risorse"

"I vertici di Atc Torino Piemonte centrale, auditi questa mattina in Commissione non hanno fornito alcun dato rispetto alle necessità e neppure rispetto ai fondi in arrivo in Piemonte dal Piano Casa nazionale, o dall'annunciato Piano casa della giunta Cirio. Eppure ci sono 3000 alloggi vuoti solo sull'area metropolitana, di cui 1606 su Torino". Lo sottolinea la vicepresidente della II Commissione del Consiglio regionale Nadia Conticelli (Pd), dopo l'audizione. "Il presidente di Atc Piemonte nord - dice Conticelli - ha quantificato a spanne stamattina interventi per 60 milioni solo sul patrimonio abitativo di Vercelli, Novara, Biella e Verbania, quindi la cifra di cento milioni che si ritenevano necessari per intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria sulle case popolari del Piemonte al momento non assegnabili rischia di essere ormai obsoleta". "Se il fondo nazionale sarà ripartito sulla base delle esigenze quantificate - rimarca - cosa arriverà al Piemonte senza stime e quantificazioni? È evidente che, al di là degli annunci e dei comunicati, c'è una totale assenza di interlocuzione politica sul tema case popolari". "Sull'autorecupero, a fronte di 250 alloggi dichiarati idonei e di oltre 1000 domande pervenute - aggiunge - il presidente Atc conferma che sono una trentina i contratti siglati. Non lo rimarchiamo per sminuire la misura, ma per rimetterla nella sua giusta proporzione: l'auto recupero può essere un ausilio, una risposta di completamento, ma per rispondere alla necessità di patrimonio abitativo disponibile servono misure strutturali. Intanto sui Piani di parternariato pubblico privato abbiamo appreso che non c'è via Pergolesi, in Barriera di Milano, e non abbiamo avuto certezze su corso Lecce e su corso Grosseto".