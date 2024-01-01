Case popolari, Avs: "il Piemonte non sta facendo nulla di concreto"

"Il Piemonte non sta facendo nulla di concreto per il diritto all'abitare". Lo afferma la capogruppo Avs in Regione Alice Ravinale, con le consigliere Valentina Cera e Giulia Marro, dopo l'audizione dei vertici delle tre Atc piemontesi oggi in Consiglio regionale. "A settembre 2024, rispondendo a una nostra interrogazione - affermano le esponenti Avs - l'assessore Marrone aveva quantificato in 105 milioni la somma necessaria per rendere assegnabili gli alloggi sfitti. A distanza di due anni non siamo riuscite a ottenere risposte complessive e aggiornate: l'Atc Piemonte Nord calcola in circa 60 milioni le somme necessarie dimostrando che il centinaio di milioni conteggiato nel 2024 è certamente insufficiente, l'Atc Piemonte Sud ha indicato la spesa media necessaria per ciascun alloggio, per gli oltre 3000 alloggi sfitti dell'Atc Piemonte Centrale invece abbiamo trovato un muro di gomma". "E' un problema serio - rimarcano - considerando che il Piano Casa del governo finanzierà le Regioni sulla base dei programmi di recupero locali, su cui evidentemente il Piemonte è fermo". Avs annuncia un atto di indirizzo in Consiglio regionale "affinché il Piemonte non ceda nemmeno un alloggio, perché in questa condizione già drammatica non possiamo permetterci nessuna svendita di case che devono servire per dare un tetto sopra la testa a chi ne ha bisogno".