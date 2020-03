Coronavirus: giunta Regione in quarantena volontaria

Tutta la giunta della Regione Piemonte "dovrà stare in quarantena volontaria, in attesa di effettuare il tampone". Lo scrive, in un post sul suo profilo personale Fb, l'assessore all'Ambiente e Matteo Marnati, a proposito della positività al test annunciata dal governatore Alberto Cirio. “Come avrete ben saputo il nostro governatore Alberto Cirio è risultato positivo al test covid 19. Continueremo comunque a lavorare da casa - spiega Marnati - e saremo sempre in contatto attraverso applicazioni in videoconferenza. La situazione è comunque sotto controllo e non c’è nessun rischio di approvvigionamento alimentare nelle 'zone rosse'. Le merci continueranno a circolare e le aziende potranno rimanere aperte. I datori di lavoro sono invitati a organizzarsi per fare lavorare i propri dipendenti da casa. Bisogna agevolare tutte le attività a distanza".