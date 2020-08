Troppe incognite sui Giochi dei seniores

In Sala Rossa una fronda guidata dal consigliere Ventura avanza serie perplessità sull'evento sportivo, di scena a Torino nell'estate 2013. Gallo tenterà di convincere i riottosi

No ai World Master Game del 2013. In Sala Rossa il fronte dei consiglieri perplessi a dare il via a una manifestazione sportiva che rappresenta più incognite che onori, continua ad aumentare e stasera, nella riunione del gruppo Pd che si svolgerà a margine del Consiglio, l’assessore allo Sport Stefano Gallo dovrà fare i salti mortali per riuscire a convincere i più riottosi.

I timori sono legati proprio a una serie di incertezze in merito all'organizzazione, sulla struttura da allestire per l'occasione e, soprattutto, sul budget necessario allo svolgimento della manifestazione. La stima approssimativa è di circa 8 milioni di euro. Per ora solo la Regione si è fatta carico dell’evento, mentre la Provincia di Torino e il Coni, rappresentati entrambi da Gianfranco Porqueddu, attraverso una lettera ufficiale, si sono chiamati fuori, almeno per ora. Il tema era emerso già la scorsa settimana, alla vigilia della presentazione di Torino Capitale Europea dello Sport 2015, ed ora si ripropone con forza. Il più scettico è il consigliere Gianni Ventura, di concerto con il quale si starebbero muovendo anche Roberto Tricarico, Michele Paolino, Giulio Cesare Rattazzi e Domenico Carretta. In mezzo il capogruppo Stefano Lo Russo a cercare una mediazione.

L’amministrazione, secondo i consiglieri, non dovrebbe prendere impegni: dopotutto i quattrini sono pochi e partecipare al comitato promotore vorrebbe dire assumersi l’onere di garantire eventuali perdite, che negli eventi sportivi non sono mai mancate. Anche perché la macchina organizzativa presieduta dall'avvocato Fabrizio Beninetendi, nominato da piazza Castello, a meno di un anno e mezzo dall’apertura della kermesse, pare ancora molto poco oliata, secondo alcuni già irrimediabilmente in ritardo. Non sono ancora state aperte le iscrizioni e il timore che le stime di 50 mila partecipanti siano fin troppo ottimistiche non pare affatto campato in aria. Dopotutto, nel settembre 2011 a Lignano Sabbiadoro, dove si sono svolti gli Europei Master, dei 20 mila atleti attesi ne sono arrivati 4 mila. Poi c’è la struttura: un comitato organizzatore che rischia di diventare un carrozzone e il nome di Cesare Vaciago, che si ripropone con insistenza per la direzione della struttura. E allora che fare? “Noi non siamo contro l’evento e men che meno contro l’assessore Gallo – precisa uno dei consiglieri – chiediamo solo garanzie e soprattutto vorremmo che l’amministrazione fosse esentata dalla ripartizione delle eventuali perdite”.

Contrariamente a quanto accade per l’elargizione di un contributo, la delibera che sancisce l’ingresso della città nel comitato organizzatore deve essere votato dalla Sala Rossa e per questo Gallo dovrà convincere i suoi interlocutori. C’è già chi avanza come prospettiva la concessione gratuita degli impianti e il supporto su alcuni servizi necessari all’evento, senza compromettersi troppo dal punto di vista economico. Ma l’amministrazione, al momento, sembra di tutt'altro avviso.