Senatrici Lega, ingiusto escludere disabili da gita e Pd tace

"Escludere gli studenti disabili dalla gita, come ha fatto la preside di Torino, è stato profondamente ingiusto. La preside ieri diceva di aver 'premiato il merito', e dunque si lascia a casa un alunno che 'non merita' perché è ipovedente o ha disturbi di apprendimento? Il merito è tutt'altra cosa. Dal nostro punto di vista, di donne e di madri, è stata una decisione sbagliata e presa con una giustificazione che sa di scusa dell'ultimo minuto. Eppure il Pd, di cui la preside è una pubblica rappresentante in consiglio comunale, stranamente per questo caso non ha battuto ciglio. Solito doppiopesismo della sinistra, mentre con i nostri ministri Valditara e Locatelli siamo al lavoro per favorire l'inclusione degli studenti con fatti concreti, e senza polemiche". Così in una nota le senatrici della Lega.