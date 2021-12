Unione Industriale e Api, nozze in vista

Si lavora per far nascere un colosso della rappresentanza datoriale, con oltre 4.500 aziende e più di 220mila addetti. Ecco il motivo per cui il rinnovo delle cariche all'UI avverrà dopo l'estate

Questa volta non si tratta di un putsch ordito nottetempo, ma di una convergenza d’intenti che potrebbe portare presto al matrimonio. L’Api, l’associazione della piccola e media impresa di Torino e l’Unione Industriale potrebbero presto convolare a nozze. È stato il presidente Gianfranco Carbonato, nel corso della sua ultima relazione da numero uno di via Fanti, a sottoporre al consiglio direttivo l’ipotesi di una fusione “per incorporazione” dell’organizzazione datoriale di via Pianezza nell’Unione confindustriale. In una nota diffusa si sottolinea che «la fusione tra le due più importanti associazioni territoriali consentirebbe a piccole, medie e grandi imprese di ottenere una più forte rappresentatività e di realizzare migliori sinergie e integrazioni, dando agli associati servizi più moderni ed efficienti». I tempi sono leggermente posticipati, anche perché la questione si intreccia con il rinnovo dei vertici, per il quale sono in corsa Licia Mattioli e Vincenzo Ilotte. «Per poter valutare tutte le opportunità che deriverebbero da un’unica associazione con oltre 4.500 aziende e più di 220mila addetti, con un forte rafforzamento di un territorio che si colloca al secondo posto tra le associazioni datoriali italiane, il timing relativo al rinnovo delle cariche sociali è stato lievemente posticipato». Dopo la pausa estiva.

Non è la prima volta che Api e Unione tentano di costruire una casa comune. Ancora nel 1995 vi fu proprio sul progetto una spaccatura dell’associazione dei “piccoli” con una secessione guidata da Giuseppe Aghemo, ex responsabile delle relazioni sindacali dell’organizzazione, in aperto dissidio con il direttore Severino Conti e il presidente dell’epoca Giuseppe Di Corato. Raggiunsero via Fanti, accolti dall’allora primo inquilino Bruno Rambaudi, un’ottantina di imprese, prevalentemente del settore metalmeccanico.