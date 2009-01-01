Dalai il parolaio

Giornalista, speaker, editore, scrittore. La comunicazione, attraverso la parola, declinata in ogni sua forma, è la missione di Michele Dalai, spilungone buono classe 1973, figlio di Alessandro Dalai, editore risoluto, manager in Mondadori prima ed Einaudi poi, tra i migliori nel suo campo. Michele è uno che ha sperimentato tanto durante la sua attività - “ho fatto ogni genere di cazzata” traduce lui - e probabilmente non ha ancora raggiunto e forse mai raggiungerà un approdo definitivo.

Nel febbraio 2010 - assieme ad Andrea Agnelli, attuale presidente della Juventus, e Boosta, al secolo Davide Dileo, tastierista dei Subsonica – dà vita a una casa editrice: la Add, dalle iniziali dei nomi dei fondatori. Una factory specializzata nella saggistica, che annovera tra i suoi scrittori anche personaggi notissimi sulla scena nazionale come Jovanotti, Paolo Flores D’Arcais o Enrico Letta, Pino Masciari e Pavel Nedved. Una casa editrice d’ispirazione progressista, proprio come i tre che l’hanno fondata. Fu proprio Dalai a mettere in contatto Agnelli e Boosta: le potenzialità economiche del primo e l’estro comunicativo del secondo, se ben miscelati, potevano essere esplosivi e così è stato. Per ora “Indignatevi” di Stephane Hessel è il loro maggiore successo, in cima alla classifica dei best seller per 10 mesi.

Per certi versi sono tutti e tre tipi da Oscar, dopotutto quest’anno è stato speciale per ognuno di loro. Facile immaginare dove abbia tratto il proprio sollazzo Agnelli, primo presidente bianconero a conquistare un campionato italiano dopo Calciopoli, mentre Boosta si gode il tour che ha seguito la pubblicazione con i Subsonica del loro settimo disco - “Eden” del 2011 – dopo aver mandato in stampa il suo terzo romanzo, “Un buon posto per morire” edito da Einaudi. Ma torniamo a Dalai. In versione romanziere ha da pochissimo pubblicato la sua opera prima “Le più strepitose cadute della mia vita” in cui vengono narrate in una pubblicazione solo vagamente autobiografica le avventure di Antonio, giovane adulto impegnato a destreggiarsi nei meandri della Milano anni Novanta, quella del post Tangentopoli. Una città colpita al cuore da un’inchiesta che sconvolgerà l’Italia, ma animata da un clima di speranza e voglia di rinnovamento, in gran parte disatteso, proprio come in un certo modo emerge dal testo.

Prima di questo romanzo, Dalai ha collaborato con Repubblica di Milano, città che ha abitato a lungo prima di trasferirsi a Torino, e l’Unità. Speaker radiofonico per Raitre e Radio Deejay. Ha collaborato per la radio e per la tv e nel 2009 si è anche candidato alle elezioni Europee nelle file di Sinistra Ecologia e Libertà formazione politica appena nata dall’estro di Nichi Vendola, dopo i congressi che lo videro sconfitto in Rifondazione Comunista. Ottenne un risultato onorevole: 1401 preferenze in un partito che non riuscì a spedire a Bruxelles neanche un eletto. Nella sua vita ha dovuto combattere contro un male orrendo e ha trovato anche il tempo di sposarsi. Ha fatto di tutto, e il viaggio è solo all’inizio.