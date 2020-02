RENZIANI

Italia Viva, ecco i coordinatori

Anche in Piemonte diarchia uomo-donna alla guida del partito nelle varie province. A Torino città Ricca e la moderata Tenardi. L'ex parlamentare Bargero per Alessandria. Barazzotto a Biella, Genoni a Novara, Motta ad Asti

“Cento sedi di Italia Viva in tutto il Paese e almeno 500 mila iscritti entro fine marzo”. È l’obiettivo fissato da Matteo Renzi, all'assemblea nazionale di Italia Viva, preannunciando per il 22 febbraio la convocazione di quella statutaria del nuovo partito. Intanto sono stati nominati i coordinatori provinciali, rispettando lo schema annunciato che prevede una diarchia uomo, donna.

Per Torino città sono stati nominati Davide Ricca, presidente della Circoscrizione 8 e Rossella Tenardi, candidata per i Moderati alle comunali del 2016. A coordinare il partito in provincia saranno, invece, Roberto Gentile, in passato nella segreteria provinciale e regionale del Pd, e Maria Angela Ferrero. Nella province i coordinatori sono rispettivamente, per Asti l’ex consigliera regionale Angela Motta e Luigi Gallareto, sindaco di Monastero Bormida, per Alessandria l’ex deputata Cristina Bargero e l’ex sindaco di Tortona Gianluca Bardone, a Biella i coordinatori sono l’ex consigliere regionale e già sindaco del capoluogo Vittorio Barazzotto insieme a Paola Raniero, a Novara provincia Giuseppe Genoni e Maria Teresa Nava, mentre il coordinamento cittadino è affidato a Roberto Luca Saldi e Federica Frances. Nel Vco guideranno il partito Stefania Trapani e Marco Tagliaferri. Per Cuneo la sindaca di Verduno Marta Giovannini e Francesco Helmann. I coordinatori per Vercelli sono Francesca Tini Brunozzi e Diego Costanzo.