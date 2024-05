Cirio, stiamo raggiungendo la centralità del Piemonte

"In questo momento abbiamo decine e decine di Paesi del Mondo collegati con Torino e il Piemonte, che guardano la partenza del Giro d'Italia. Se associate questo ai primi di luglio quando avremo la Piacenza-Torino, il Tour de France, terzo evento al mondo in termini di visibilità, dopo Olimpiadi e Mondiali di Calcio, e poi li unirete alle iniziative legate alle nostre Atp autunnali e altre grandi novità che stanno per arrivare, in materia di grandi eventi sportivi, io credo che si torni ad avere un'immagine di un Piemonte attrattivo, che è quello che mi ero posto come obiettivo dal primo giorno". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine della partenza del Giro E-24, connesso alla prima tappa del Giro d'Italia a Torino. "Questo è un Piemonte che non scaccia gli eventi come era avvenuto in maniera sbagliata e con un danno gigantesco con le Olimpiadi, ma un Piemonte che va a cerca di eventi": "Stiamo raggiungendo l'obiettivo di centralità del Piemonte, questa è economica: la gente va a mangiare nei ristoranti, dorme negli alberghi, conosce una città che non aveva mai conosciuto", continua Ciro. "Se oggi il turismo rappresenta il 10% del prodotto interno lordo del Piemonte, quando solo 4 anni fa rappresentava il 7, vuol dire che questa crescita sta avvenendo ed è una buona prospettiva per l'occupazione di tutti", conclude Cirio.