Coronavirus: O.Napoli, festa Appendino? economia in ginocchio

"Capisco le buone intenzioni del sindaco Appendino, apprezzo il suo impegno a sdrammatizzare (anche se fino a ieri drammatizzava, come tutti), ma annunciare che organizzerà una festa a Torino quando sarà finita l'emergenza Coronavirus lo trovo francamente un fuor d'opera". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Osvaldo Napoli. "Quando il Coronavirus non abiterà più nella vita quotidiana degli italiani - spiega Napoli - non ci sarà tempo per festeggiare perché si scoprirà che l'economia è in ginocchio, settori importanti come il commercio, il turismo, il trasporto dovranno rimboccarsi le maniche e rimuovere le macerie lasciate dall'epidemia. Dopo, molto dopo verrà anche il tempo per festeggiare".