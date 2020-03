Coronavirus: a Tortona primo ospedale dedicato del Piemonte

Sarà a Tortona, in provincia di Alessandria, il primo ospedale piemontese interamente dedicato all’emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, nel punto stampa quotidiano di oggi nella sede della Protezione Civile a Torino. Tortona è stata scelta, ha spiegato Icardi, perché l’ospedale è idoneo dal punto di vista strutturale ed è chiuso a causa dei contagi legati al paziente di 68 anni in terapia intensiva, ora trasferito alle Molinette di Torino. All’ospedale dell’Alessandrino potrebbe aggiungersi in seguito, se necessario, anche una seconda struttura interamente dedicata alla gestione dell’emergenza Coronavirus in Piemonte.