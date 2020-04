Coronavirus: Pd, Lega strumentalizza donazioni

"Se i soldi provenienti dalle donazioni alla Regione verranno impiegati in mascherine da distribuire a tutti i cittadini, perché la Lega fa volantini online in cui rivendica la donazione? I donatori sapevano che, donando a un'istituzione (la Regione) pensando di dare una mano agli operatori che ancora aspettano, nelle Rsa, nelle comunità, nel volontariato e negli ospedali il giusto quantitativo di dispositivi di sicurezza, avrebbero in realtà offerto alla Lega materiale per la sua campagna elettorale permanente?". A chiederlo, in una nota, sono Paolo Furia e Maria Peano, segretario regionale e responsabile sanità del Pd piemontese. “È indecente - aggiungono - che le mascherine che la Regione ha comprato grazie alle donazioni di associazioni, privati cittadini, imprenditori e anche esponenti politici (di ogni colore) possano essere oggetto di una propaganda di partito. Certo la Lega ci ha abituato a un livello di serietà istituzionale molto basso. Ma prendere in giro i cittadini è troppo. Chiediamo che il Presidente Cirio e l'Assessore Gabusi facciano ritirare alla Lega i volantini in cui propagandano la distribuzione delle mascherine donate come fosse cosa loro".