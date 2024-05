Al via assemblea Italgas, invariate le quote di Snam e Cdp

Al via a Torino l'assemblea di Italgas per approvare il bilancio di esercizio del 2023. Invariate le quote di Snam e Cdp, rispettivamente al 13,46% e al 25,98%, vincolate per intero da un patto di sindacato che risale all'ottobre del 2016 e modificato per l'ultima volta nel novembre del 2022. Partecipa con il 7,39% Lazard, che possiede in realtà il 9,8%. In totale sono presenti in aula 713 azionisti per 624,98 milioni di azioni, pari al 77,04 del capitale.