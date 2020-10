Coronavirus: Piemonte; +259 contagi, raddoppiati i tamponi

L'incremento dei contagi da Coronavirus è oggi in Piemonte di 259 casi, il doppio di ieri (129) ma con un numero tamponi a sua volta doppio, 8104. Sul totale - con 185 asintomatici - 26 casi sono relativi alle Rsa, 21 ad ambiti scolastici. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva resta immutato rispetto a ieri, 15, mentre continua l'incremento negli altri reparti, +20, seppur molto inferiore rispetto aieri (+57). L'Unità di crisi della Regione ha registrato due decessi, il totale è di 4170 morti con il Coronavirus dall'inizio della pandemia. I nuovi guariti sono 86, con 403 pazienti considerati in via di guarigione. Le persone in isolamento domiciliare sono 3274 I tamponi diagnostici finora processati sono 756.165 di cui 416.276 risultati negativi.