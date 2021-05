POLTRONE & CORSIE

Asl e ospedali, ecco i vertici

Riempite le ultime caselle. Arena alla guida del San Luigi con il viatico del rettore. Alpe ci ripensa e accetta la direzione dell'Aso Alessandria. Risolta anche la questione di Biella: tra le amazzoni litiganti (Chiorino e Caucino) decide Icardi. Promosse solo due donne

C’è voluto un po’ ma anche le ultime tessere del mosaico sono andate al loro posto. Nella riunione di giunta di questa mattina, la Regione Piemonte ha scelto i direttori generali delle aziende sanitarie. Per il San Luigi di Orbassano, dove era dirimente il parere dell’Università, è stato nominato Francesco Arena, 64 anni, che lascia la direzione amministrativa dell’Asl di Alessandria. Con una decisione delle ultime ore e il superamento delle sue riserve, Valter Alpe, 58 anni, ha accettato di dirigere l’Azienda ospedaliera di Alessandria, lasciando così l'incarico di direttore amministrativo alla Città della Salute di Torino.

Per il resto sono stati confermati tutti i nomi già anticipati dallo Spiffero, ovvero: Giovanni La Valle alla Città della Salute, Carlo Picco all’Asl di Torino, Maurizio Gaspare Dall’Acqua al Mauriziano, Stefano Piero Scarpetta, 49 anni (attuale direttore amministrativo Asst Monza), finisce alla To4, Franca Dall’Occo (nominata in precedenza) alla To3, Angelo Pescarmona, 64 anni, commissario Ausl Valle d’Aosta, va alla To5, Flavio Boraso (già nominato nei mesi scorsi) all’Asl Asti, Luigi Vercellino, 51 anni, dopo pochi mesi da commissario alla To4 approda all’Asl Alessandria. Dalla direzione sanitaria dell'Asl di Novara va a dirigere l’Aso di Cuneo Elide Azzan (59 anni), mentre la Cuneo1 sarà guidata da Giuseppe Guerra (60 anni) e alla Cuneo2 è riconfermato Massimo Veglio.

Confermata anche Chiara Serpieri nel Vco, mentre a Vercelli arriva Eva Colombo (53 anni) e all’Asl di Novara arriva da Vercelli Angelo Penna (59 anni). Anche l’ultima casella, la più complicata e discussa fin dalla riunione della giunta dell’altra sera ad Asti, ovvero la direzione dell’azienda sanitaria di Biella è andata a posto: a dirigerla sarà Maio Sanò (51 anni) attuale direttore della farmacia dell’Asl Cuneo2. Il suo nome sarebbe arrivato dall’assessore Luigi Icardi dopo che ogni tentativo di mettere d’accordo le due assessore biellesi, Chiara Caucino (Lega) ed Elena Chiorino (FdI) era risultato vano. Le due dopo aver bocciato l’altra sera il nome di Mario Traina e non avere saputo proporre un'alternativa condivisa come era stato loro chiesto, sembra non abbiano mutato atteggiamento, portando alla decisione su Sanò, cuneese come Traina.