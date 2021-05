Coronavirus, in Piemonte 233 nuovi casi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 233 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 7 dopo test antigenico), pari al 2,2% di 10.457 tamponi eseguiti, di cui 7.010 antigenici. Dei 233 nuovi casi, gli asintomatici sono 91 (39,1%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 364.176. I ricoverati in terapia intensiva sono 80 (-4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 625 (-3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4674. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.944.332 (+ 10.457 rispetto a ieri), di cui 1.637.893 risultati negativi. Un decesso registrato oggi che porta il totale a 11.624 morti.