COVID & POLITICA

Assessore no vax imbarazza Vercelli

Mentre a Novara non si è ancora spenta la polemica per la sfilata dei manifestanti travestiti da prigionieri dei lager, in un altro Comune governato dal centrodestra il meloniano Pozzolo lancia strali contro green pass e vaccini. Per quanto il sindaco Corsaro tollererà?

“Cosa autorizza l’arroganza pseudo-scientifica di chi mette all’indice esseri umani che non intendono sottoporsi ad un trattamento sanitario (peraltro di natura sperimentale e che purtroppo fa registrare casi di gravi reazioni avverse, quando non addirittura il decesso fisico) che dovrebbe immunizzare da un virus ma che, nella realtà delle cose, è al massimo equiparabile ad una più o meno efficace cura preventiva?”. Sembra uno dei tanti deliri pronunciati da no vax e invece è la posizione di Emanuele Pozzolo, segretario di Fratelli d’Italia a Vercelli dov’è pure assessore della giunta di Andrea Corsaro. Parole che aggiungono fuoco alle polemiche dopo la sfilata dei “prigionieri di Novara”, che hanno manifestato contro il vaccino travestiti da prigionieri dei campi di concentramento nazisti.

Da giorni Pozzolo – che esordì in politica in Alleanza Nazionale per passare in Forza Italia, poi nella Lega e infine in FdI – esprime la sua posizione critica sia nei confronti del Green Pass sia dello stesso vaccino. Lui si definisce un “non vaccinato che rispetta, pur non condividendola, l’aberrante normativa sul lasciapassare verde”. Una provocazione via l’altra che sta creando un certo imbarazzo persino nel suo stesso partito: con i colleghi consiglieri i rapporti sono poco più che formali, mentre il dominus dei meloniani a Vercelli, Alberto Cortopassi, vive con crescente insofferenza le sue uscite. Per contro Pozzolo pare goda della stima di Andrea Delmastro, tra i parlamentari più influenti di Fratelli d’Italia, e pure dell’amicizia del sindaco Corsaro, suo padrino di battesimo, e che proprio non se la sente di scaricarlo. La domanda però iniziano a porsela in parecchi: per quanto tempo il presidente dell’Anci in Piemonte potrà permettersi un assessore apertamente no vax in giunta?