Apre in Piemonte confidi Fidimed, sosterrà pmi Nord-Ovest

Sbarca in Piemonte Fidimed, confidi nazionale iscritto all'albo degli intermediari finanziari vigilato dalla Banca d'Italia, autorizzato a erogare finanziamenti diretti e garanzie fideiussorie. La sede è a Novara, in via Ravizza, 4. Obiettivo di Fidimed, che lunedì 15 novembre, alle ore 15, presso il Castello di Novara, si presenterà al mondo economico-finanziario, è sostenere lo sviluppo delle pmi del Nord-Ovest La fusione con Agrifidi Novara - spiega in una nota Fidimed - tutela la continuità per le imprese socie del comprensorio e comporta l'impegno di rafforzare in Piemonte la rete commerciale replicando il modello sperimentato con successo con l'Università di Palermo: l'inserimento di neolaureati mediante apprendistati di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuovi modelli di erogazione del credito.