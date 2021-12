Covid: Pd Piemonte, evitare quarantene generalizzate a scuola

"Bisogna evitare quarantene generalizzate in classe, si rischia la paralisi della scuola". A lanciare l'allarme la responsabile Scuola del Pd Piemonte, Rita Rossa, che insieme al segretario Dem Paolo Furia ritiene "l'obbligo vaccinale per il corpo docente e l'intero comparto scuola non solo giusto e opportuno ma una sicurezza importante che ci auguriamo possa presto essere esteso anche ad altri settori, a cominciare dalla pubblica amministrazione". "Ci preoccupa - dicono - la scelta di chi decide di non vaccinarsi e riteniamo che se è esercitata quando si ricopre un ruolo nella scuola è negativa e contestabile anche per gli effetti sulla continuità didattica e per l'esempio negativo che rappresenta. Ora che le quarantene per le classi, appena prima di Natale, hanno toccato punte del 40% non c'è tempo da perdere per garantire il rientro a scuola in sicurezza", allertano, sottolineando che "la scuola deve riaprire in sicurezza e in presenza e deve essere scongiurato non solo il ritorno alla DaD generalizzata ma anche la paralisi delle quarantene per gli studenti vaccinati con terza dose. Auspichiamo - concludono - che gli assessori competenti convochino i tavoli di coordinamento insieme con l'Usr per affrontare con le scuole le problematiche ancora irrisolte legate principalmente ai trasporti e al lavoro dei Sisp".