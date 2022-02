In piazza con pettorina deportato, Ordine sospende farmacista

È stato sospeso dall'Ordine Matteo Testa, il “libero farmacista” portavoce dei No Vax di Novara che domenica è tornato a manifestare con una pettorina da deportato. Lo afferma in una intervista al bisettimanale Corriere di Novara Cesare Lapidari, presidente dell'Ordine dei Farmacisti delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. "Il dottor Testa non è iscritto al nostro Ordine ma a quello dei Farmacisti delle provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza - dice -. Da quanto mi risulta l'Ordine di appartenenza è già intervenuto nei suoi confronti emettendo un provvedimento di sospensione". Analogo provvedimento rischiano anche gli altri farmacisti non vaccinati nel Novarese e nel Vco. Al primo febbraio sono 18 i farmacisti nelle due province non ancora vaccinati. "Nelle provincie di Novara e del Verbano Cusio Ossola contiamo 945 iscritti - spiega -. Ogni giorno riceviamo dal competente Ministero un database con l'elenco dei farmacisti che non si sono ancora vaccinati. A loro inviamo un sollecito a vaccinarsi entro cinque giorni. Chi non si mette in regola nei termini prescritti viene sospeso".