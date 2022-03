Sbalzata da giostra: morta 15enne

E' morta in ospedale a Novara la quindicenne che ieri sera, a Galliate, era rimasta ferita dopo essere caduta da una giostra. La ragazza, residente in un paese vicino, era stata ricoverata in condizioni disperate in rianimazione. Stava trascorrendo una serata con gli amici per festeggiare il compleanno la quindicenne Ludovica, morta stamani a Novara dopo essere caduta da una giostra a Galliate. E' quanto si apprende da persone sul posto. La giovane abitava a Trecate (Novara). Dopo il luna park la comitiva aveva in programma il taglio della torta.