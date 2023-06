Il consigliere interroga, il fratello imbratta

Dicono che… abbia del paradossale quanto accaduto a Novara. Il consigliere di Forza Novara Umberto Piscitelli, membro autorevole della maggioranza che sostiene la giunta del sindaco Alessandro Canelli – già noto alle cronache per la sua reiterata richiesta di una scorta – si è distinto per aver presentato numerose interrogazioni sulla raccolta dei rifiuti che sempre più spesso si ritrovano per terra. In città si parla di gesti di ritorsione di alcuni residenti che contestano l’introduzione del porta a porta. Questi disagi sono stati particolarmente evidenti a Pernate, frazione nella quale risiede proprio Piscitelli il quale per questo ha chiesto più volte spiegazioni all’amministrazione.L’ultimo episodio risale alla scorsa settimana, quando accertato l’ennesimo cassonetto svuotato in strada, la polizia municipale ha svolto un’indagine risalendo, grazie alle telecamere della zona, all’identità di uno dei due responsabili del gesto: si tratterebbe del fratello del consigliere Piscitelli, per il quale sarebbe in arrivo una sanzione amministrativa.