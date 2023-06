A Torino la quinta edizione degli Stati generali dell'export

La quinta edizione degli Stati generali dell'export, il più importante evento dedicato al commercio estero e alle opportunità di sviluppo delle imprese italiane all'estero, è in calendario in Piemonte il 29 e il 30 di settembre. L'iniziativa, promossa da Lorenzo Zurino, presidente del Forum italiano dell'export, verrà presentata domani a Torino, e il pre-summit sarà l'occasione per delineare gli obiettivi e le tematiche più salienti. Al consesso parteciperanno personalità del mondo istituzionale e dell'economia: Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte; Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare; Stefano Lo Russo, sindaco di Torino; Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino; Giorgio Marsiaj, Presidente dell'Unione Industriali di Torino; Antonio Graziano, presidente del Forum italiano dell'export Piemonte; Riccardo Maria Monti, presidente di Triboo; Leonardo Massa, Managing Director di Msc Crociere; Lorenzo Cesa, presidente delegazione Nato della Camera dei Deputati; Ilaria Cavo, Vicepresidente della commissione attività produttive della Camera dei Deputati; Claudio Andrea Gemme, presidente di Fincantieri infrastrutture; Stefano Kuhn, Chief Retail & Commercial banking officer Bper Banca. Saranno inoltre presenti figure che contribuiranno, con il loro prestigio e competenza, al dibattito sul Commercio estero: Antonio Di Stasio, generale di brigata legione carabinieri Piemonte-Val d'Aosta e Gian Carlo Caselli, presidente comitato scientifico Fondazione osservatorio agromafie. Antonio Noto, direttore dell'istituto demoscopico Noto Sondaggi, invece, presenterà lo studio "La Tutela dei prodotti Made in Italy: l'opinione degli italiani". Il Forum italiano dell'export è una piattaforma di confronto sul Made in Italy tra attori imprenditoriali e istituzionali, italiani e stranieri.