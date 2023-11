Dolcissimarte, l'omaggio di Torino all'arte pasticcera

Dopo la Settimana dell’Arte Torino continua ad essere palcoscenico di maestria con l’appuntamento più dolce dell’anno. Dal 10 al 12 novembre torna "DolcissimArte 2023" la rassegna che celebra la maestria e l’eleganza dei Maestri Pasticceri del Piemonte con golosi appuntamenti aperti al pubblico.

Organizzata da Ascom Epat, DolcissimArte chiama a raccolta i pasticceri di Torino e del Piemonte per far scoprire al pubblico un’eccellenza dalla storia secolare, espressione di un saper fare unico con solide radici nella tradizione e grande voglia di sperimentare e innovare. La tre giorni più dolce dell’anno vede i Maestri Pasticceri piemontesi coinvolti in diverse iniziative in piazza San Carlo e nelle più belle vie del centro storico.

Si iniziavenerdì pomeriggio e si prosegue sabato tutto il giorno, con ‘Pasticceri in vetrina’, un intrigante programma di esibizioni e show pastry prende vita nelle vetrine dei più prestigiosi negozi del centro di Torino. Un tour esperienziale in 12 famosi negozi, dove i maestri pasticceri si esibiscono con le loro preparazioni più apprezzate e le offrono in degustazione al pubblico.

E per chi vuole scoprire la città in dolcezza, sabato e domenica il caffè del mattino e del dopo pranzo diventano un’esperienza indimenticabile a bordo del tram gourmet, accompagnati da un Maestro Pasticcere e dalle sue creazioni, mentre le guide turistiche GIA Ascom rivelano la storia ‘dolce’ di Torino.

Immancabile per i bambini, sabato pomeriggio, i Maestri Panificatori e i Maestri Pasticceri preparano insieme una merenda golosa a base di pane e cioccolato in piazza Castello. Inoltre, i Maestri Gelatieri Ascom Epat hanno infatti creato il gusto DolcissimArte a base di zabaione e paste di meliga in omaggio ad una delle preparazioni più note della pasticceria piemontese. Le simpatiche Apecar di DolcissimArte sono in giro in città per far scoprire a tutti il magico mondo della pasticceria, mentre i più famosi pasticceri di Torino e del Piemonte aspettano i visitatori per rivelare i piccoli e grandi segreti della loro arte.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico. Il programma completo è su www.dolcissimarte.it

DOLCISSIMArte racconta una storia di eccellenza, scritta dalla creatività e dal saper fare dei Maestri Pasticceri piemontesi. Una storia che affonda le radici nel passato e che ancora oggi possiamo assaporare nelle pasticcerie storiche, molte delle quali hanno più di 200 anni. E accanto a queste, le nuove proposte dei Maestri Pasticceri che sperimentano e innovano una tradizione che non ha eguali.

La rassegna è organizzata da Ascom Epat, con il sostegno e la collaborazione di Regione Piemonte, Dmo Visit Piemonte, Camera di commercio di Torino, Città di Torino, Turismo Torino, Unioncamere, Fipe e le Amministrazioni locali dei territori coinvolti. Importante anche la presenza degli sponsor:Inalpi Latterie prodotti alimentari, Reuccio nocciola del Piemonte, Rossetto Puratos, Belcolade cioccolato belga, il Consorzio per la Tutela e la valorizzazione dei vini docg di Caluso e doc di Carema e Canavese, Agrimontana azienda agricola, Caffè Costadoro, Tenuta Roletto e pastificio Perino.