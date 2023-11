Lanzo si mette in proprio

Dopo anni in cui ha condiviso professione e militanza politica con il numero uno della Lega di Novara Massimo Giordano, Riccardo Lanzo ha deciso di mettersi in proprio. Questa sera l'avvocato inaugurerà il suo nuovo studio, Lanzo & Partners, aperto con altri sette colleghi: “La faccia ce l’ho sempre messa, ora ci metto anche la firma” ha scritto nell’annuncio inviato ad amici e colleghi. In questi ultimi tempi Lanzo, che ancora per qualche mese rappresenterà il Carroccio in Consiglio regionale, si è specializzato negli ambiti delle nuove tecnologie e dei social network con tutto ciò che ne deriva, a partire dalle normative sulla privacy. Le strade professionali con Giordano si sono divise e anche in politica la coppia è ormai... scoppiata.