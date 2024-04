Balocco-Ferragni: azienda prepara ricorso in Corte d'appello

I legali dell'industria dolciaria Balocco stanno preparando il ricorso in Corte d'appello contro il decreto della prima sezione del Tribunale civile di Torino che ha giudicato scorretta la campagna di comunicazione per il pandoro "Pink Christmas" griffato dall'influencer Chiara Ferragni. La giudice Gabriella Ratti ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalle associazioni Codacons, Adusbef e Utenti dei servizi radiotelevisivi, "ma ha respinto la richiesta di corrispondere un milione e 500mila euro quale risarcimento dl denaro", precisa la Balocco. Il ricorso alla Corte d'appello riguarda quella parte in cui "con un'istruttoria parziale, il Tribunale si è limitato a riprendere il contenuto della decisione dell'Agcm (autorità garante della concorrenza e del mercato, ndr) già impugnata da Balocco davanti al Tribunale regionale del Lazio". L'industria dolciaria, che ha sede a Fossano (Cuneo) si era rivolta a metà febbraio ai giudici amministrativi del Lazio ritenendo "ingiusto" il provvedimento dell'Agcm, dicendosi "determinata a dimostrare di avere operato correttamente" e di confidare "nel fatto che il provvedimento verrà annullato".