Nursind abbandona tavolo trattative con Asl To4

Nursind, sindacato delle professioni Infermieristiche, ha abbandonato il tavolo della trattativa sindacale con l'Asl To4, ritenendo che non ci siano più le condizioni adeguate per poter proseguire le relazioni con i vertici dell'azienda sanitaria. A darne notizia lo stesso sindacato: "Sono mesi che il direttore generale è più impegnato a show mediatici piuttosto che occuparsi di risolvere problemi. Preferisce presenziare a tour assieme ad esponenti politici di tutti i colori per inaugurare o promettere future aperture, mentre i servizi crollano a picco". Il Nursind lamenta da tempo, per il personale, turni di 12 ore, riposi saltati e il concreto rischio di non vedersi garantite le ferie estive. "Nei prossimi giorni metteremo in fila tutte le criticità senza risposta - aggiungono dal sindacato - dai contratti di lavoro in scadenza ai problemi di sicurezza nei luoghi di lavoro: sulle aggressioni al personale, ad esempio, nulla è stato fatto dopo l'ultimo incontro con il sindaco di Ivrea".