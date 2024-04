Balocco-Ferragni: azione collettiva da associazioni consumatori

Le associazioni Codacons, Associazione Utenti dei servizi radiotelevisivi e Adusbef sono pronte a "una nuova azione collettiva volta - sulla base della sentenza del Tribunale di Torino che accerta gli illeciti commessi da Balocco - a far ottenere ai circa 290mila consumatori che hanno acquistato il pandoro Pink Christmas il rimborso di 5,69 euro, pari alla differenza tra il costo del pandoro Balocco tradizionale e quello griffato Ferragni". I legali delle tre associazioni dei consumatori illustreranno domani l'iniziativa in una conferenza stampa on line alla quale "sono stati invitati a partecipare la stessa società, Chiara Ferragni e i consumatori che hanno acquistato il pandoro Pink Christmas".