Reddito medio, 3 comuni piemontesi tra i primi 10

Ci sono tre comuni del Piemonte nella top ten del reddito medio più alto nelle dichiarazioni dei redditi relative al 2022, come risulta dal rapporto del ministero dell'Economia e delle Finanze. Nella classifica nazionale capeggiata dalla ligure Portofino, Briaglia, in provincia di Cuneo, è quinta con un reddito medio pro-capite di 44.924 euro; all'ottavo posto Bogogno (Novara), con un reddito medio di 38.121 euro; in nona posizione Pino Torinese, con 38.021 euro. Nelle ultime posizioni tra i circa 8mila comuni italiani, ci sono Gurro. paese del Verbano-Cusio-Ossola, co un reddito medio di 8.046 euro; poco più in alto un altro paese della stessa provincia, Valle Cannobina, e il cuneese Castelmagno. Tra i capoluoghi di regione, Torino è settima, con un reddito medio pro-capite di 26.595 euro.