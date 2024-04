G7, blitz Extinction Rebellion alle Gallerie d’Italia a Torino

Attivisti di Extinction Rebellion hanno occupato il cortile delle Gallerie d’Italia, il museo di Intesa Sanpaolo, a Torino, per "denunciare i massicci finanziamenti della banca in progetti legati a petrolio e gas", come si legge in una nota del movimento. La protesta si svolge nello stesso giorno dell’assemblea degli azionisti di Intesa e a pochi giorni dall’inizio del G7 Clima, Energia e Ambiente che si terrà proprio alla Reggia di Venaria dal 28 al 30 aprile. L’obiettivo, continuano gli attivisti, "è denunciare i massicci finanziamenti di Intesa Sanpaolo nei progetti di estrazione, esplorazione e commercio in petrolio e gas, su cui i governi del G7 – tra cui l’Italia – stanno investendo".