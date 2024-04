Autonomia: Avs-Pd, intervenga la Giunta per il regolamento

Pd e Avs chiedono l'intervento della Giunta del regolamento e di interloquire con il presidente della Camera Fontana, per scongiurare una "forzatura" del regolamento, in merito al voto che ha portato la maggioranza ad andare sotto in commissione sul ddl Autonomia. "Non siamo disposti a riaprire la commissione fino a quando non avremo un pronunciamento della Giunta per il regolamento e della presidenza della Camera che attesti che la procedura fantasiosa avanzata dal presidente Pagano sia reale", afferma l'esponente Avs Filiberto Zaratti, a margine al termine dei lavori della commissione Affari costituzionali della Camera."Abbiamo chiesto di rivedere la decisione e di poter interloquire con il presidente Fontana" anche "per evitare che venga meno il ruolo di terzietà del Presidente di commissione Pagano, altrimenti sarà complicato andare avanti", sottolinea la capogruppo Pd in commissione, Simona Bonafè.