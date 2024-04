Bima (Crt), "non si tiri in ballo a sproposito etica e legalità"

"Quello che più mi dispiace però è che si approfitti di questa circostanza per impartire lezioni di superiorità morale o per tirare in ballo a sproposito l'etica e la legalità". E' quanto afferma Caterina Bima, consigliere di amministrazione della Fondazione Crt, commentando la lettera scritta dal presidente Fabrizio Palenzona per annunciare le dimissioni. Bima, tra i protagonisti della 'rivolta' anti-Palenzona (tra i quattro consiglieri che hanno revocato il mandato al segretario generale Andrea Varese), si rivolge all'ex presidente: "Sono dispiaciuta per le sue dimissioni, ma prendo atto che, come scrive, le ha rassegnate per 'contribuire a rasserenare gli animi e a favorire un profondo ripensamento della governance di Fondazione Crt'.E' appunto quello che ci vuole".. Bima invita a "evitare che l'attitudine ai 'patti occulti' induca a sospettare complotti anche là dove, molto più semplicemente, è venuto meno un rapporto di fiducia".