25 aprile: Torino, striscione "ricorda i crimini dei partigiani"

Militanti del movimento di destra La Barriera nella notte hanno appeso a Torino uno striscione, con la frase "25 aprile: ricorda i crimini dei partigiani". "Vogliamo ricordare che i partigiani, che durante ogni 25 Aprile vengono celebrati come degli eroi, si macchiarono di numerosissimi infami crimini e violenze, molti dei quali avvenuti contro donne e civili, a guerra terminata. Soprattutto nella nostra città e nella nostra regione - si legge in una nota del movimento La Barriera Torino - si verificarono moltissimi casi di civili uccisi, di inermi anziane violentate e ammazzate, di donne stuprate e di bambine seviziate dai partigiani. Vorremmo ricordare, ad esempio, i casi di Marilena Grill, Margherita Audisio, Lidia Fragiacomo, Laura Giolo e Giuseppina Ghersi, tutte bambine o giovanissime donne uccise, spesso dopo esser state stuprate e torturate, a guerra finita, dai partigiani, che, oltre che per queste violenze - conclude la nota del movimento - si resero famosi anche per le continue ruberie e sopraffazioni con le quali tormentarono la popolazione".