Parchi, “lottizzazione spregiudicata”

Casoni in versione "asso pigliatutto" nelle province piemontesi. Il Pd denuncia alcune azioni illegittime. Reschigna: "Superati i limiti della decenza. Contrasteremo ovunque queste decisioni"

La diatriba in seno alla maggioranza in Regione era durata settimane. L’accordo si trovò solo nell’ultimo giorno utile del 2011, quando il governatore Roberto Cota, conclusa la conferenza stampa di fine anno, si catapultò in giunta per firmare il provvedimento che individuava i presidenti degli enti parco del Piemonte. Il manuale Cencelli era stato applicato in ogni provincia, ma col nuovo anno si è aperta la fase due: l’applicazione degli indirizzi varati. La legge prevede infatti che i presidenti vadano individuati sì da piazza Castello, ma d’Intesa con l’assemblea dei sindaci. «E per raggiungere l’intesa, spesso si è fatto fronte a dalle forzature politiche, attraverso atti, in talune occasioni illegittimi» spiega il consigliere regionale del Pd Wilmer Ronzani, durante una conferenza stampa convocata ad hoc dal gruppo democratico.

E sì che Ronzani, eletto nella provincia di Biella, ne ha viste di ogni. Nelle aree protette Riserve pedemontane e Terre d’acqua il presidente e assessore provinciale Guido Dellarovere, ex An, stessa provenienza dell’assessore regionale ai parchi William Casoni - noto alle cronache per i suoi parcheggi spericolati – avrebbe sostenuto, forte di 12 deleghe dei comuni interessati, la candidatura di Paolo Avogadro, il quale risulta essere accidentalmente suo cognato. Come da copione, alla fine, è stato nominato presidente del Consiglio di gestione. Non è tutto. Alcune deleghe, come si evince dai dati acquisiti dai consiglieri democratici, non sarebbero regolari. Un’ultima chicca. Per sapere cosa ne pensa Dellarovere degli enti parco basta consultare La Stampa del 20 gennaio 2010. “Enti inutili” li definisce, al punto da costituire un’associazione ad hoc. Ma si sa, quando si mangia non si sputa nel piatto offerto. Spostandosi di qualche chilometro, ci si imbatte nei Sacri Monti, dove è stato nominato, anche in quel caso «in modo illegittimo» secondo quanto sostenuto dai democratici, Giacomo Gagliardini - uomo vicino al parlamentare leghista Gianluca Buonanno, plenipotenziario della Valsessera - il quale all’interno dell’ente gestiva anche un’agenzia turistica privata, successivamente chiusa. «Si è superato il limite della decenza» sbotta il capogruppo Aldo Reschigna.

In altri casi, come a Stupinigi-Venaria, ai sindaci è riuscito l’arrocco, nominando nel consiglio di gestione due nomi “sgraditi” a un Casoni, in versione asso pigliatutto, il quale per tutta risposta ha commissariato l’ente ponendovi a capo Roberto Rosso, ex vice presidente del Corecom. Colui che già era stato designato come futuro presidente. Questi e altri casi specifici verranno discussi oggi in un consiglio straordinario convocato proprio per affrontare tali temi. Ronzani assicura: «Utilizzeremo ogni mezzo, politico e giudiziario, per contrastare scelte non solo inopportune ma in alcuni casi anche illegittime».