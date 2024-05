Marrone, su progetti per famiglia Pentenero non sa di cosa parla

"Pentenero non sa di cosa parla perché sono i numeri oggettivi a smentire le sue accuse sconclusionate. Con il fondo Vita Nascente in un anno 478 madri sono state aiutate con beni di prima necessità ma anche servizi come nidi, asili e formazione fino al terzo anno di età dei bambini, con il voucher Scelta Sociale ci sono 600 euro ogni mese per l'assistenza ad anziani e disabili, che in appena un anno stanno già arrivando nelle tasche di 7.000 famiglie piemontesi con bonifico diretto o sconti in retta. Risultati concreti di sostegno sociale ai più deboli, quelli che non ricordiamo ai tempi del suo assessorato con Chiamparino". Così l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, replica alle parole della candidata alla presidenza per il centrosinistra, Giovanna Pentenero, che, in occasione della presentazione della lista Stati Uniti d'Europa a Torino, ha parlato di progetto family.