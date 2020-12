“Altro che collusa, semmai parte lesa”

L'ex assessore Ferrero si difende dalle accuse di aver ottenuto i voti dalla mafia. “E' una campagna mediatica di diffamazione”. E tira in ballo politici di tutti gli schieramenti

Estranea ai fatti, lontana dalle accuse ricevute. In altre parole, pulita. A pochi giorni dalla pubblicazione di nuovi stralci sulle intercettazioni legate all’inchiesta Minotauro, che tra gli altri ha visto finire in carcere l’ex sindaco di Leini Nevio Coral, l’ex assessore regionale alla Sanità Caterina Ferrero – che di Coral è nuora - torna a parlare alla stampa per ribadire tutta la sua estraneità a queste vicende. «Assurda, insultante e diffamatoria», dice Ferrero, la tesi secondo la quale sarebbe stata eletta anche grazie ai “voti mafiosi”.

«La sottoscritta non è mai stata coinvolta nell’inchiesta Minotauro e quindi nelle contestazioni che sono all’origine della stessa. Di più, ricordo che le indagini sono ormai concluse da più di un mese e io non sono nemmeno mai stata sentita». Le accuse, pubblicate da alcuni organi di stampa, deriverebbero dalle intercettazioni tra persone coinvolte nell’inchiesta, loro sì in modo anche diretto, le quali asseriscono di aver sostenuto Ferrero nelle elezioni regionali del 2005 e del 2010, «peraltro alla stessa stregua con la quale altri soggetti asseriscono di aver sostenuto una congerie di altri esponenti politici piemontesi appartenenti un po’ a tutti gli schieramenti. Tanto per capirci ricorrono nomi come Fassino, Lucà, Bertot, Cavalot, Brizio, Boeti, Scanderebech, Porcino, Porchietto». Ma poi si parla sempre di Ferrero, pare essere la tesi dell’ex assessore, costretta alle dimissioni la scorsa estate con l’accusa di tangenti e turbativa d’asta nell’ambito della Sanità piemontese.

«Continuerò a ribadire questi concetti alla nausea e senz’altro fino a quando non si userà anche nei confronti della sottoscritta un minimo di correttezza da parte dell’informazione». E ancora: «Io non ci sto ad assistere silenziosa a questa campagna di diffamazione, volta a sporcare risultati elettorali che sono stati per la sottoscritta il frutto di tanti anni di impegno. Io in tutta questa vicenda mi sento parte lesa e non persona responsabile di qualcosa».