Nosiglia “benedice” la riscossa cattolica

Via libera dall'arcivescovo di Torino al "Manifesto" per rilanciare la presenza dei cristiani in politica. Oltre 50 le adesioni, sotto la regia del ciellino Leo. A maggio il lancio della Todi subalpina

ARCIVESCOVO Mons. Cesare Nosiglia

Serve una nuova generazione di cristiani impegnati in politica. È nella piena ortodossia ratzingeriana e sulla scia del famoso convegno di Todi che monsignor Cesare Nosiglia ha dato il proprio assenso al “Manifesto di Torino” sottoscritto da un nutrito drappello di intellettuali, rappresentanti dei movimenti e dell’associazionismo, esponenti di varie realtà ecclesiali e del laicato sociale, volto a rilanciare il protagonismo dei cattolici in politica. Al termine dell’ora e mezza di udienza, l’arcivescovo ha esortato i promotori, capitanati da Giampiero Leo, a proseguire nel cammino intrapreso mesi fa, moltiplicando sforzi e iniziative per coinvolgere quanto più possibile le diverse espressioni della chiesa locale, al di là delle attuali appartenenze e schieramenti. Non è un imprimatur, impensabile in quest’ambito, ma certamente uno sprone ad andare avanti.

Il documento, a partire dall’autocritica iniziale, ha l’ambizione di costituire una traccia per «riunire le fila» e dare un nuovo impulso alla presenza dei cattolici nella vita pubblica: «L’impegno individuale di cattolici in politica c’è già anche se, sovente, non si tratta di un bello spettacolo. C’è tutto l’arco degli attuali partiti, ma è evidente che non è a questo che la Chiesa chiama: ognuno mette l’etichetta di “cattolico” a qualsiasi posizione, in un soggettivismo esasperato che, alla fine, non solo pone i cattolici in opposizione reciproca, ma li assoggetta a progetti e soluzioni contraddittorie in nome della disciplina del partito cui aderiscono». Da qui l’esigenza di partire dai “fondamentali”, dai valori e principi “non negoziabili”, ma anche dall’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, che costituiscono l’ispirazione e l’architrave dell’impegno politico per ogni buon cattolico.

Le adesioni crescono di giorno in giorno, e tra gli attuali firmatari compaiono nomi illustri e rappresentativi: l’ex preside di Medicina Giorgio Palestro, il politologo (e animatore della Fondazione Donat- Cattin) Walter Crivellin, il docente Dino Aquilano, il semiologo Gian Paolo Caprettini, il presidente della federazione scuole cattoliche Fism Redi Sante di Pol, l’ex assessore comunale Sergio Gaiotti (animatore del circolo “Partecipare per testimoniare”), il presidente del Corecom ed ex caporedattore Rai Bruno Geraci, la professoressa polacca Krystyna Jaworska (a lungo referente di Solidarność), il vicepresidente di Alleanza Cattolica Massimo Introvigne, Vito Piepoli del Centro Sturzo. Ed ancora: Mauro Ronco, Aldo Rizza, Domenico Vassallo, Dolli Mangiacavalli. Tutti coordinati dall’instancabile Leo, più che mai in gran spolvero.

Il “Manifesto”, collegato alla rete del “Collegamento Sociale Cristiano” , verrà presentato il prossimo 15 maggio nell’ambito di un convegno che sarà presieduto da monsignor Gastone Simoni, vescovo di Prato e animatore-presidente del “Collegamento”.