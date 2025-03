Pdl, la fronda perde già i pezzi

Nasce a Palazzo Lascaris il gruppo autonomo di Progett'Azione. I sette dissidenti scendono a cinque. I bonsignoriani Comba e Costa temporeggiano. Ed ora verifica di maggioranza

Vis-à-vis M. Teresa Armosino e Angelo Burzi

Il dado è tratto. Ma nel varcare il Rubicone di via Alfieri il manipolo di dissidenti di Progett’Azione, in contrasto con la maggioranza del Pdl, perde per strada due componenti. Nel dare l’annuncio della costituzione del nuovo gruppo nel Consiglio regionale del Piemonte, Angelo Burzi ha dovuto prendere atto, suo malgrado, di due defezioni. La novità, infatti, è che saranno cinque e non sette i membri che lo comporranno. All’ultimo si sono sfilati Rosa Anna Costa e Fabrizio Comba, entrambi legati politicamente all’europarlamentare Vito Bonsignore, sin dall’inizio perplesso rispetto a quella che giudica una forzatura in un periodo storico di grande incertezza sul quadro politico nazionale: «C’è una divergenza sui tempi di questa operazione – spiega Costa allo Spiffero-. Un’accelerazione non concordata che non abbiamo voluto assecondare. Per ora ne rimaniamo fuori, ma nulla vieta che le strade possano riunirsi in futuro, tra qualche giorno o nei prossimi mesi». Nessun contrasto, insomma, sul contenuto politico, ma non si capisce il perché di tanta fretta.

A lasciare la casa berlusconiana di via San Francesco d'Assisi, quartier generale del gruppo azzutto, sono, invece, Angelo Burzi, che assumerà l’incarico di capogruppo, Gian Luca Vignale, Roberto Tentoni, Rosanna Valle e Roberto Boniperti. Una scissione sposata in pieno dalla parlamentare e presidente della Provincia di Asti, Maria Teresa Armosino, un altro elemento che testimonia la frattura della componente che marciò compatta agli ultimi congressi del partito, risultando tuttavia sconfitta in gran parte delle province, Torino compresa. Da un lato Bonsignore e i suoi Popolari Europei, dall’altro il trio Armosino, Burzi, Vignale. Intanto si stanno registrando forti tensioni anche sulla denominazione del nuovo gruppo: in un primo tempo si era pensato a “Progett’Azione nel Pdl” ma Luca Pedrale, a capo dei lealisti si è dichiarato contrario alla dicitura “Pdl” nel nome. Deciderà l'ufficio di presidenza.

Indipendentemente dal nome, la nascita del nuovo gruppo alla vigilia dell’approvazione del bilancio potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di instabilità nella maggioranza di Roberto Cota. Sono stati proprio Burzi e soci già all’indomani del voto amministrativo a chiedere una verifica della maggioranza, paventando la possibilità di aprire una crisi. Sul piatto il tema del rimpasto: cinque consiglieri sono abbastanza per chiedere una rappresentanza nell’esecutivo e questa volta il presidente non potrà continuare a tergiversare.