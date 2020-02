Coronavirus: FdI, dem e M5s non capiscono gravità situazione

"Mentre in Parlamento siamo tutti impegnati per risollevare anche dal punto di vista economico i territori colpiti dal Coronavirus, grillini e dem torinesi dimostrano con post sconclusionati di non aver compreso la gravità della situazione". Così Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d'Italia, e Maurizio Marrone, capogruppo di FdI in Regione Piemonte, sulla proposta della sindaca Chiara Appendino di organizzare un momento di festa con la città una volta conclusa l'emergenza Coronavirus. "La Regione Piemonte - dicono - stanzia un milione di euro per la ripresa e cerca di convincere il governo a sbloccare almeno Torino a fronte di un singolo contagio, ma intanto Appendino e il Pd affermano che la risposta alla depressione economica che il coronavirus sta imponendo alla città sarebbe l'organizzazione di una grande festa. Al capogruppo Sganga avranno affidato la realizzazione di trombette e cappellini a cono? O magari i consiglieri pentastellati la boicotteranno come hanno fatto con le Olimpiadi? Certi messaggi imbarazzanti da parte dei vertici locali dei partiti di governo terrorizzano più del rischio contagio".