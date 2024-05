Maxi bollette case Atc, saranno pagate con Fondo conguagli

Sarà un fondo regionale, 'Conguagli Atc' a coprire le bollette dal 2016 degli inquilini delle case popolari di corso Cincinnato a Torino. È stato costituito nella legge di bilancio dall'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, che questa mattina ha visitato, insieme al Presidente Alberto Cirio il complesso delle case Atc da cui erano partite negli scorsi mesi le segnalazioni degli inquilini. "Abbiamo risolto un problema delle famiglie che non potevano essere lasciate sole ed erano incolpevoli nei confronti della Pubblica amministrazione. - ha commentato Cirio - Nella nostra regione nel 2016 chi governava il sistema dell'Atc non ha fatto quello che doveva fare e dopo otto anni l'azienda ha chiesto delle risorse agli inquilini che non erano state richieste prima. Così gli inquilini si sono trovati recapitare a casa delle bollette di otto anni prima del valore di 3.000 o 5-000 euro pur non essendo morosi. Noi come Regione siamo intervenuti, nella legge di bilancio abbiamo creato un fondo di un milione e mezzo di euro che ci ha dato la possibilità di conguagliare queste cifre". "L'avevamo promesso in piazza e lo abbiamo mantenuto. Nessun inquilino Atc dovrà pagare i maxi conguagli - ha aggiunto Marrone -. Ancora una volta dimostriamo con azioni concrete che il nostro operato non lascia indietro nessuno. Ringrazio il 'Nuovo comitato inquilini di corso cincinnato' e il sindacato Assocasa per aver saputo alzare l'attenzione e il presidente della Regione per essersi impegnato in prima persona a garantire lo stanziamento di 1,5 milioni sul fondo per le annualità 2024-2026".