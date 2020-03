Coronavirus: sindaco minaccia denunce per fake news

Non si è verificato finora nessun caso di Coronavirus a Chiaverano, Comune di 2000 abitanti vicino a Ivrea, ma la paura ha generato una ridda di voci e sospetti, tanto che il sindaco Maurizio Fiorentini ha dovuto minacciare denunce per procurato allarme. "Si comunica - ha scritto in una nota - che a Chiaverano non sono segnalati casi di contagio da coronavirus. Se ci fossero, si sarebbero prese drastiche misure di isolamento delle persone oggetto del contagio". Per evitare il proliferare di notizie false, il primo cittadino ipotizza la denuncia: "Le voci che indicano casi presenti a Chiaverano sono del tutto infondate e inutilmente allarmistiche. Diffido pertanto chiunque a continuare a diffondere tali notizie in quanto, in questi casi, è possibile una denuncia per procurato allarme, reato previsto e punito dall'articolo 658 del codice penale italiano".