Ferrari conferma stime per il 2024, ricavi a 6,4 miliardi

Ferrari conferma le stime per il 2024 con ricavi netti oltre 6,4 miliardi a fronte dei 6 miliardi del 2023. La guidance 2024 è sulla base di alcune condizioni, "mix prodotto e geografico positivo, oltre a forti personalizzazioni, attività racing impattate dal peggiore posizionamento nel campionato di Formula 1 2023, nonostante il più alto numero di gare nel calendario 2024, contributo delle attività lifestyle al fatturato atteso in aumento, e contestuale investimento per accelerare lo sviluppo, inflazione dei costi persistente, continui investimenti nel marchio, solida generazione di free cash flow industriale". La Ferrari ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 352 milioni di euro, il 19% in più dello stesso periodo del 2023. I ricavi netti sono a pari a 1,58 miliardi, in crescita del 10,9% rispetto all'anno precedente e le consegne totali a 3.560 unità, pressoché invariate rispetto al primo trimestre 2023. L'ebit adjusted è pari a 442 milioni, in crescita del 14,8% rispetto all'anno precedente, con un margine dell'ebit adjusted pari al 27,9%. L'ebitda adjusted è di 605 milioni, in aumento del 12,7% rispetto all'anno precedente, con un margine dell'ebitda adjusted pari al 38,2%. La generazione di free cash flow industriale è pari a 321 milioni.