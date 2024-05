Stellantis: Sbarra (Cisl), Mirafiori non si può fermare

"Aspettiamo, a seguito degli incontri che abbiamo fatto col governo, il piano industriale che Stellantis deve presentare, per capire quali sono gli investimenti, le risorse, quanti nuovi modelli arrivano in Italia, come alziamo la produzione, come salvaguardiamo l'occupazione diretta e dell'indotto. È ovvio, Mirafiori non si può fermare, qui siamo nel cuore del settore automotive e il sistema delle imprese deve contribuire a creare le condizioni della ripartenza". A dirlo è stato il segretario generale Cisl, Luigi Sbarra, a margine dell'incontro promosso oggi a Torino da Cisl Piemonte in collaborazione con Fnp Cisl Piemonte, 'La Cisl nell'Europa di domani'. Quanto al tema incentivi per l'elettrico, sollevato ieri anche dal ministro Matteo Salvini, Sbarra evidenzia che "siamo dentro la transizione e va governata. E si governa - precisa - attraverso un impegno forte e responsabile di Stellantis che deve indicare chiaramente qual è la sua mission produttiva per l'Italia. Dalle anticipazioni - osserva - mi pare che ci sia una rassicurazione che non si intende disinvestire, ma investire ancora di più, quindi volgiamo capire quali sono i contenuti e le scelte del piano industriale e pensiamo che il governo deve accompagnare la sfida della transizione con incentivi e risorse che non possono diventare una semplice parentesi ma devono essere strutturali".